PEC verlengt met international: ‘Dit avontuur had ik niet durven dromen’

PEC Zwolle heeft Ryan Thomas langer aan zich weten te binden. De Eredivisionist maakt vrijdagmiddag bekend het contract van de 22-jarige middenvelder opengebroken en verlengd te hebben tot de zomer van 2019. De oude verbintenis van Thomas liep halverwege volgend jaar af in Zwolle.

De dertienvoudig international van Nieuw-Zeeland is sinds medio 2013 actief voor PEC, dat hem destijds oppikte bij WaiBOP United. Sindsdien speelde hij 121 officiële wedstrijden voor de Zwollenaren, waarin hij in totaal 13 doelpunten wist te maken. "Toen ik vier jaar geleden in Zwolle aankwam, had ik niet durven dromen dat het zo'n mooi avontuur zou worden", zegt Thomas op het digitale thuis van PEC.

Thomas wist in 2014 met PEC zowel de KNVB Beker als de Johan Cruijff Schaal te winnen. Hij groeide bovendien uit tot international van Nieuw-Zeeland. "Aangezien ik nog genoeg ruimte zie voor verdere ontwikkeling en ik het simpelweg enorm naar mijn zin heb bij PEC Zwolle, heb ik besloten mijn contract te verlengen. Ik zie uit naar het komende seizoen en kan eigenlijk niet wachten tot de eerste competitiewedstrijd", besluit hij.