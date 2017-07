Armenteros houdt rekening met WK: ‘Ik heb al genoeg keuzes gehad’

Heracles Almelo dreigt Samuel Armenteros nog voor de start van het nieuwe seizoen kwijt te raken. De 27-jarige Zweedse spits heeft de Eredivisionist op de hoogte gebracht van zijn vertrekwens, maar zegt met het oog op het WK van volgend jaar in Rusland te wachten op de juiste club.

"Het is een droom daar aan deel te mogen nemen", tekent Voetbal International op uit de mond van Armenteros. De aanvalsleider van Heracles maakte vorig maand in het vriendschappelijke duel met Noorwegen zijn debuut voor de nationale ploeg van Zweden en hoopt met het Scandinavische land volgend jaar deel te nemen aan het eindtoernooi. "Ik moet dit jaar de beste Samuel laten zien om mijn plek af te dwingen. Het is belangrijk dat ik bij een club terechtkom waar ik ook alles speel."

Armenteros is afkomstig uit de jeugdopleiding van sc Heerenveen, maar zou in het betaald voetbal debuteren voor Heracles. Hij verliet het Polman Stadion medio 2013 voor een avontuur bij Anderlecht en kwam daarna nog uit voor Feyenoord, Willem II en het Azerbeidzjaanse Qarabag FK, alvorens hij vorig jaar terugkeerde in Almelo. Nu wil hij graag verder kijken. "Er is genoeg interesse en ik heb al genoeg keuzes gehad" claimt de aanvaller, wiens contract halverwege 2018 afloopt. "Alleen de clubs die voorbij zijn gekomen hebben mij niet genoeg overtuigd of kwamen er met Heracles niet uit. Ik moet geduld hebben."