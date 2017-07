Miljoenenverkoop bij Ajax laat op zich wachten: ‘Is nog niet rond’

Frank de Boer hoopt Jaïro Riedewald binnenkort te verwelkomen als tweede zomeraanwinst. Crystal Palace en Ajax zouden akkoord zijn over een transfersom van negen miljoen euro, maar de officiële bevestiging laat nog op zich wachten. De Boer is geduldig, hoewel hij benadrukt dat zijn ploeg behoefte heeft aan meerdere versterkingen.

"Het is nog niet honderd procent rond, dus we moeten afwachten. Hopelijk is het zeer spoedig afgerond", vertelt de oefenmeester in gesprek met Sky Sports over de komst van Riedewald. Als het aan De Boer ligt, blijft het daar de komende weken niet bij. "De Premier League is een loodzware competitie. Als je goed mee wilt doen, heb je niet genoeg aan twaalf of dertien spelers voor het eerste elftal. Je hebt er zestien of zeventien nodig."

"Wij hebben daarom behoefte aan een paar extra spelers", onderstreept de voormalig trainer van Ajax en Internazionale, die geen uitspraken wil doen over de eventuele komst van Arsenal-verdediger Calum Chambers. Deze zomer zag Palace acht spelers vertrekken, onder wie de naar Olympique Marseille teruggekeerde doelman Steve Mandanda. Chelsea-huurling Ruben Loftus-Cheek is de enige speler die De Boer kon toevoegen aan zijn spelersgroep.