Borussia Dortmund laakt handelswijze AC Milan: ‘Het is respectloos’

Bij Borussia Dortmund heeft men geen goed woord over voor de wijze waarop AC Milan onlangs kenbaar maakte zijn zinnen te hebben gezet op Pierre-Emerick Aubameyang. Algemeen directeur Marco Fassone gaf vorige week publiekelijk toe dat de aanvalsleider van Dortmund hoog op het verlanglijstje van i Rossoneri staat, hetgeen in het verkeerde keelgat is geschoten bij diens Duitse collega Hans-Joachim Watzke.

"Het is onjuist dat een directeur van AC Milan publiekelijk aangeeft dat Aubameyang een concreet doelwit is. Het is respectloos", wordt Watzke geciteerd door diverse Italiaanse media. Technisch directeur Michael Zorc liet dinsdag al weten dat hij niet van plan is om deze zomer nog mee te werken aan een transfer van de Gabonees: "We beschouwen de transferperiode voor hem als gesloten, want anders zou de tijd te schaars zijn geworden om nog een vervanger te vinden", zei hij toen.

"Dat is min of meer de reden dat we voor hem geen transfer meer realiseren. Wat we doen als er alsnog een enorme aanbieding komt? Dan gaan we met Aubameyang het nieuwe seizoen in, dat is en blijft onze intentie. De deadline is voorbij", aldus Zorc. Aubameyang speelt sinds de zomer van 2013 voor Dortmund en maakte tot dusverre 120 doelpunten in 189 officiële wedstrijden voor de club, waarmee hij drie prijzen won: de DFB-Pokal en tweemaal de nationale Supercup.