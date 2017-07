Vejinovic: ‘Er speelt een rechtszaak, we laten het niet over onze kant gaan'

Zijn periode bij Feyenoord is niet geworden wat Marko Vejinovic ervan had gehoopt. De middenvelder wordt komend seizoen verhuurd aan AZ en sluit daarmee een moeilijke tijd af: Vejinovic kwam in het kampioensjaar tot slechts twee competitieduels en begin 2016 werd hij met de dood bedreigd door Feyenoord-aanhangers die hem thuis opzochten.

Vejinovic is nog altijd bezig met de afwikkeling van die zaak. "Dat is een mindere periode geweest. Voor mij en mijn vrouw", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "En dat heeft ook echt wat met me gedaan. Er speelt nog steeds een rechtszaak omdat we het niet over onze kant willen laten gaan. Ook al komt het dan vaker voor in de voetballerij. Wij vinden het niet normaal. Hoe dan ook, je moet verder."

In het interview benadrukt de 27-jarige Vejinovic dat zijn vertrek geen vlucht is. Hij ziet het evenwel als een bevrijding, ondanks dat Vejinovic mooie momenten heeft gekend in Rotterdam. "Als je ziet wat het bij het publiek teweeg heeft gebracht en hoe goed het was voor de club. Dat is uniek", doelt hij op de landstitel. "Voor mij als voetballer is het moeilijk, dan wil je alle wedstrijden spelen. Al beschouw ik het wél als mijn kampioenschap. Zeker doe ik dat. Ik heb er ook een heel jaar voor gewerkt."