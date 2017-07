VIDEO - Ajax verliest oefenduel van Olympique Lyon en Kenny Tete

Acht dagen voor de eerste wedstrijd tegen OGC Nice in de voorronde van de Champions League verloor Ajax een oefenduel met Olympique Lyon, met ex-Ajacied Kenny Tete in de basis. In het Stade Pierre-Rajon in Bourgoin-Jallieu, 50 kilometer van Lyon, wonnen de Fransen met 2-0.