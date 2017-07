Overmars: ‘Hij is met zijn ervaring belangrijk en dus niet te koop’

Nick Viergever kan een transfer deze zomer op zijn buik schrijven, zo werd dinsdag al duidelijk. Ajax weigert medewerking te verlenen aan een overstap van de verdediger, die belangstelling zou genieten van twee clubs uit de Bundesliga. Een van de gegadigden zou Bayer Leverkusen zijn.

"Nick blijft dit seizoen bij Ajax. Hij is met zijn ervaring belangrijk en dus niet te koop”, reageert directeur spelersbeleid Marc Overmars woensdag in De Telegraaf op de vermeende interesse uit de Bundesliga. Het contract van de 27-jarige verdediger loopt over minder dan een jaar af, maar Ajax heeft nog geen aanstalten gemaakt om de samenwerking te verlengen. "Dat komt later", zo stelt Overmars.

Viergever begon zijn loopbaan bij Sparta Rotterdam en via AZ kwam hij in de zomer van 2014 bij Ajax terecht. De linkspoot speelde tot dusverre honderd officiële wedstrijden voor de Amsterdammers waarin hij tot zeven doelpunten en zes assists kwam. Volgens Voetbal International stond Viergever eventueel wel open voor een transfer omdat hij door het uitblijven van een nieuw contractvoorstel ‘een gebrek aan vertrouwen’ voelt.