Feyenoord moest ver gaan voor St. Juste: ‘Dat bedrag ligt echt hoger’

Feyenoord deed dinsdag goede zaken op de transfermarkt. De Rotterdammers versterkten zich met Ridgeciano Haps van AZ, terwijl Jerry St. Juste overkwam van sc Heerenveen. Diverse media meldden dat de Friezen vierenhalf miljoen euro ontvangen voor de mandekker, maar volgens technisch directeur Gerry Hamstra klopt er niets van dat bedrag. Hij verzekert in gesprek met Voetbal International dat de kampioen van vorig seizoen een hoger bedrag op tafel heeft gelegd.

De twintigjarige St. Juste zette zijn handtekening onder een vierjarig contract in De Kuip. Welk bedrag Heerenveen ontvangt is onbekend, maar vierenhalf miljoen is volgens Hamstra te weinig. “Dat bedrag ligt echt hoger”, laat hij weten. In het Abe Lenstra Stadion werd al enige tijd rekening gehouden met het vertrek van St. Juste. “De interesse rond hem speelde al een tijdje, Jerry wilde zelf een stap maken en dit was ook het goede moment voor de club.”

De ontvangen miljoenen worden door Heerenveen niet geïnvesteerd in een nieuwe centrale verdediger, daar eerder Daniel Hoegh al werd overgenomen van FC Basel. Met zijn komst speelden de Friezen in op het vertrek van St. Juste. Wanneer ook Sam Larsson nog wordt verkocht, zal de club zich gaan richten op een aanvallende versterking.

Voor Larsson zou onder meer interesse zijn van clubs als Celta de Vigo, Fiorentina, Atalante en Feyenoord. Heerenveen houdt rekening met een vertrek van de Zweedse buitenspeler. Hem werd al geen rugnummer gegeven voor komend seizoen. “De afgelopen twee transferperiodes hebben we Sam niet laten gaan, maar bij een goed bod zullen we nu wel meewerken aan zijn vertrek. Dat is voor de club en Sam het beste."