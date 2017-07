Ajax laat drietal thuis voor generale repetitie Champions League-voorronde

Ajax neemt het dinsdagavond in een dubbele ontmoeting op tegen Olympique Lyon, maar Marcel Keizer moet het in het tweeluik nog zonder vaste keus onder de lat André Onana zien te redden. De Kameroener is vanwege zijn recente deelname aan de Confederations Cup achtergebleven in Amsterdam, waar hij met keeperstrainer Carlo l’Ami verder werkt aan zijn fitheid, zo weet Voetbal International te melden.

Naast de eerste doelman is ook de net aangetrokken reservekeeper Benjamin van Leer niet inzetbaar. De van Roda JC Kerkrade overgenomen sluitpost kampt met een blessure aan zijn bilspier. Ook Daley Sinkgraven zal niet in actie komen: de onder Peter Bosz als linksback opererende middenvelder kampt nog steeds met klachten aan zijn knie.

Het weerzien met les Gones vormt de laatste grote test voordat OGC Nice volgende week de tegenstander is in de voorronde van de Champions League. Ajax speelt twee oefenwedstrijden tegen Lyon, waarbij de beoogde basiself van Keizer om 21.00 uur in actie zal komen. De ontmoeting met de Fransen vormt eveneens een weerzien met Kenny Tete en Betrand Traoré.