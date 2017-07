‘Het klopt niet dat PSV mij terug heeft gezet naar de beloften’

Oleksandr Zinchenko speelde vorig seizoen op huurbasis voor PSV en hoewel zijn periode in Eindhoven niet zo verliep als hij gehoopt had, denkt hij desondanks toch met een glimlach terug aan zijn verblijf in de Eredivisie. De jonge Oekraïner bouwde een goede band op met een aantal medespelers, waaronder de inmiddels naar Real Betis vertrokken Andrés Guardado.

“Ja, hij is grappig en aardig, staat altijd klaar om je te helpen. Deze aanvoerder, een legende bij het Mexicaanse elftal, een goede speler met veel ervaring. Hij heeft een driejarig zoontje en ik heb nog nooit een vader zoveel van zijn kind zien houden”, vertelt Zinchenko in gesprek met Championat. “Er was overigens een leuk incident met Guardado. Ik kwam toevallig tegelijk met hem het toilet binnen en we stonden naast elkaar.”

“Hij had van die nieuwe, draadloze oordopjes. Ik wilde er eentje pakken, waarna hij zijn hoofd wegtrok en er eentje in het urinoir viel. Hij spoelde meteen weg. Het was mijn schuld, maar hij zei niets. De jongens moesten daarna lachen, ze noemden hem security omdat hij nog maar een oortje in had, net als een bodyguard. Andrés speelde mee met de grap, hij is cool!”

Zinchenko maakte eind augustus zijn debuut voor PSV in de wedstrijd tegen FC Groningen en merkte na het gelijkspel de teleurstelling bij zijn ploeggenoten: “Iedereen was terneergeslagen, PSV is eraan gewend om te winnen. Ze waren de twee jaar ervoor kampioen geworden. Ze wilden op dat succes voortbouwen, maar dat lukte niet. Net als het mij niet lukte om een vaste waarde te worden. Het is altijd makkelijker als een trainer in je gelooft, maar misschien heb ik Phillip Cocu ook niet genoeg weten te overtuigen.”

“Journalisten schreven overigens dat ik in de tweede helft van het seizoen terug ben gezet naar de beloften, maar dat klopt niet. Ik heb daar zelf om gevraagd. Ik speelde niet en het was belangrijk om in vorm te blijven. Cocu zei aan het einde van het seizoen dat het een plezier was om met mij te werken en dat hij progressie zag”, sluit Zinchenko, die zich inmiddels weer bij zijn eigenlijke werkgever Manchester City heeft gemeld, af.