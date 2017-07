‘AC Milan is dicht bij komst Morata na bod van zeventig miljoen’

Álvaro Morata staat voor een terugkeer in de Serie A, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De roze sportkrant pakt maandag uit met het bericht dat AC Milan een bod van zeventig miljoen euro heeft uitgebracht en dat de aanvaller in het San Siro tien miljoen euro op jaarbasis kan verdienen, exclusief variabelen.

Real Madrid hanteert een vraagprijs van negentig miljoen euro, maar het ligt in de lijn der verwachting dat men met een voorstel van ongeveer zeventig miljoen ook wel akkoord zal gaan. Manchester United en Chelsea toonden eveneens belangstelling, maar het lijkt er nu dus op dat het i Rossoneri zijn die de meeste kans maken op de handtekening van de 24-jarige Morata.

“Ik heb twee jaar bij Juventus gezeten, dus ik ken al die jongens daar. Of ik in de toekomst weer naar Italië ga? Nee, dat lijkt mij erg moeilijk. AC Milan? Ik weet het niet, je weet het nooit in het voetbal. Ik houd van Italië, maar ik ben ook gelukkig hier. Real Madrid is mijn thuis en Juventus is mijn tweede thuis”, zei Morata vorige maand nog tegen Mediaset. Zijn contract bij Real loopt nog tot de zomer van 2021 door.

In totaal heeft Morata sinds 2009 63 competitieduels voor de hoofdmacht van de Koninklijke gespeeld en scoorde daarin 23 keer. Met name afgelopen seizoen maakte hij relatief veel doelpunten: in 26 optredens in LaLiga, waarvan 12 keer als invaller, wist hij 15 keer het te vinden. Medio 2014 verkaste Morata voor twintig miljoen naar Juventus, waar hij twee seizoenen zou spelen. In de zomer van 2016 haalde de Spaanse grootmacht hun jeugdexponent weer terug naar Madrid voor dertig miljoen.