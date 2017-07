Van Geel ziet Van Persie graag komen en doet belofte over Jörgensen

Martin van Geel ziet Robin van Persie graag terugkeren bij Feyenoord. De spits staat onder contract bij Fenerbahçe, maar wordt zoals in vrijwel iedere zomerse transferperiode met zijn ex-club in verband gebracht. "Hij is van de categorie Dirk Kuyt, van de buitencategorie. Die spelers zijn altijd meer dan welkom bij Feyenoord", citeert het ANP.

Van Persie was afgelopen seizoen slechts veertien keer basisspeler in de Turkse competitie. Toch is de 33-jarige aanvaller naar eigen zeggen niet uit op een zomerse transfer. "Mijn contract loopt na de zomer nog één jaar door, wat betekent dat ik ook volgend seizoen voor Fenerbahçe zal spelen", liet hij eind vorige maand weten aan Sporx. "Ik wil de Turkse landstitel nog winnen met deze club."

Feyenoord wil zich voorin met één à twee spelers versterken, verklapte Van Geel eerder op de zondag al. Dat heeft echter niets te maken met een mogelijk vertrek van Nicolai Jörgensen, die vorige maand door Deense media nog aan het Everton van Ronald Koeman werd gelinkt. "Of hij honderd procent zeker blijft? Zeker weten", belooft Van Geel, die ook nog twee versterkingen wil halen voor de achterste linie.