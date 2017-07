‘Ajax meldt zich met bod van veertien miljoen bij Barcelona’

Ajax werd in de afgelopen weken al een aantal keer met de komst van Munir El Haddadi in verband gebracht en de Amsterdammers lijken een transfer van de enkelvoudig Spaans international nog niet uit het hoofd te hebben gezet. Sport meldt zondagochtend namelijk dat Ajax zich met een bod van veertien miljoen euro bij het Camp Nou heeft gemeld.

De kans dat Munir volgend seizoen daadwerkelijk in de Eredivisie te bewonderen is, lijkt echter klein. Zijn club heeft naar verluidt namelijk een transfersom van twintig miljoen euro in gedachten, terwijl de aanvaller zelf de voorkeur geeft aan een overstap naar Napoli, waar hij volgend seizoen gegarandeerd deel kan nemen aan de Champions League.

Naast Ajax en i Partenopei is er met Zenit Sint-Petersburg nog een derde kaper op de kust. Munir is een droomaanwinst voor trainer Roberto Mancini, al is het 21-jarige talent naar verluidt na zijn avontuur bij Valencia vorig seizoen uit op een ‘stabielere club’. Zenit komt daarnaast met een bod van twaalf miljoen euro niet in de buurt van wat Barça graag wil ontvangen.

Munir speelde in augustus 2014 zijn eerste wedstrijd voor Barcelona en kwam sindsdien tot 10 doelpunten in 45 wedstrijden voor de Spaanse grootmacht. Barça stalde hem afgelopen seizoen op huurbasis in de sinaasappelstad en daar was hij goed voor 7 goals in 36 officiële wedstrijden. De Spanjaard met Marokkaanse roots beschikt in Catalonië nog over een contract tot medio 2019.