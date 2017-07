‘Zoekend Bayer Leverkusen denkt aan ‘Abwehr-Chef’ van Ajax’

Ajax raakte Kenny Tete en Heiko Westermann kwijt, neemt waarschijnlijk afscheid van Jairo Riedewald en Mitchell Dijks en weet dat Davinson Sánchez in de belangstelling staat van onder meer Real Madrid. Daar komt nu bij dat het ook niet zeker is dat Nick Viergever volgend seizoen in de Johan Cruijff ArenA speelt.

BILD pakt woensdagavond uit met het bericht dat Bayer Leverkusen op zoek is naar een nieuwe Abwehr-Chef en dat de 27-jarige Viergever voor die vacature hoog op de lijst staat van sportief directeur Rudi Völler en collega Jonas Boldt. De boulevardkrant schrijft dat Viergever ongeveer vijf miljoen euro moet kosten en dat Diego Reyes van FC Porto het alternatief is.

Viergever, drievoudig international van het Nederlands elftal, begon zijn loopbaan bij Sparta Rotterdam en via AZ kwam hij in de zomer van 2014 bij Ajax terecht. De linkspoot speelde tot dusverre honderd officiële wedstrijden voor de Amsterdammers waarin hij tot zeven doelpunten en zes assists kwam. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2018 door.

Het is nog onduidelijk of Ajax achter de schermen plannen heeft om de verbintenis van Viergever open te breken, al zou hij waarschijnlijk wel open staan voor een langer verblijf bij de club van trainer Marcel Keizer. “Ik krijg vertrouwen van de technische staf. Nu moet de club dat vertrouwen nog uitspreken. Maar zo niet, dan niet. Ik zit goed in mijn vel”, zei Viergever in februari in Het Parool.