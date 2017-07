Feyenoord kan 1,3 miljoen euro rijker worden na miljoenentransfer

Bruno Martins Indi staat op het punt om zijn transfer van maximaal 15,1 miljoen euro naar Stoke City af te ronden, zo meldde Sky Sports dinsdag. De penningmeester van Feyenoord wacht de ontwikkelingen in spanning af, want de club uit Rotterdam zal profiteren van de deal tussen Stoke en FC Porto.

Feyenoord verkocht de 25-jarige Martins Indi in de zomer van 2014 voor 7,7 miljoen euro aan FC Porto en bedong een doorverkooppercentage. De Eredivisionist ontvangt tien procent van het bedrag boven de 7,7 miljoen. Als Stoke door variabelen uiteindelijke het volledige bedrag van 15,1 miljoen voor Martins Indi blijkt te moeten betalen, dan is het verschil met de eerdere transfersom dus 7,4 miljoen.

Feyenoord zou in dat geval kunnen rekenen op een bedrag van 740.000 euro en bovendien heeft de club recht op een opleidingsvergoeding van vier procent. In totaal zou Feyenoord aan de transfer van Martins Indi dus ruim 1,3 miljoen euro kunnen verdienen, mits de maximale transfersom voor de linkspoot op tafel komt. Het is niet bekend welk bedrag FC Porto sowieso ontvangt voor de verkoop van de international.