‘Chelsea geeft verdediger toestemming voor gesprekken met andere clubs’

Kurt Zouma staat voor een vertrek bij Chelsea. Diverse Britse media melden dinsdagavond dat de centrale verdediger zich wil laten verhuren en vanaf woensdag in gesprek gaat met Stoke City en West Bromwich Albion.

De 22-jarige Zouma liep in februari 2016 een zware knieblessure op die hem tot december aan de kant hield. Hij slaagde er daarna niet meer in om een vaste basisplaats af te dwingen in de kampioensploeg van Antonio Conte en krijgt nu dus de kans om elders meer wedstrijdritme op te doen. Stoke City en West Bromwich zijn overigens niet de enige geïnteresseerden in de tweevoudig international van Frankrijk.

Internazionale, Sevilla, Valencia, OGC Nice, Olympique Lyon en Olympique Marseille zouden eveneens belangstelling hebben, maar Zouma zou de voorkeur geven aan een verblijf in de Premier League. Hij speelde tot dusverre 71 wedstrijden in het eerste elftal van Chelsea en daarin kwam Zouma tot vier doelpunten en drie assists. In dienst van Saint-Étienne speelde hij eerder drie duels meer.

“Een verhuurperiode voor het WK? Waarom niet?”, zei Zouma in maart nog in een interview met beIN Sports. “We zien het wel aan het einde van het seizoen, maar ik focus me nu op Chelsea. Ik ben vol vertrouwen en ik weet dat ik weer zal spelen. Ik heb nog niet met Conte over de toekomst gesproken.” Zouma’s contract loopt nog tot medio 2019 door.