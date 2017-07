PSV is bereid mee te werken aan transfer van overbodige middenvelder

Het lijkt er niet op dat er voor Marcel Ritzmaier nog toekomst is bij PSV. De Oostenrijkse middenvelder werd al drie keer verhuurd door de Eindhovenaren, maar mag nu definitief vertrekken. Op dit moment is een transfer naar Polen in de maak, zo meldt PSV via officiële kanalen.

PSV heeft Ritzmaier de ruimte gegeven om zich te oriënteren op een overstap naar Arka Gdynia. Die club keerde afgelopen seizoen terug op het hoogste niveau in Polen en won direct de beker. Daardoor is Arka Gdynia komende jaargang actief in de Europa League. In de Poolse Ekstraklasa eindigde de club als twaalfde.

Ritzmaier ligt in Eindhoven nog vast tot 2018, maar PSV is bereid om mee te werken aan een transfer. De 24-jarige Oostenrijker verruilde in 2010 Austria Kärnten voor PSV en stond te boek als groot talent. Van een doorbraak bij de Eindhovenaren kwam het echter nooit. Verhuurperiodes bij SC Cambuur, NEC en Go Ahead Eagles waren iets succesvoller, maar de middenvelder mag desondanks vertrekken bij PSV.