‘Bruno Martins Indi heeft ook het gevoel dat hij terug wil’

Mark Hughes wil nog steeds Bruno Martins Indi definitief naar Stoke City halen. De manager van the Potters was met blij met het aandeel dat de Oranje-international vorig seizoen had in het spel van zijn ploeg en ziet graag dat de 25-jarige verdediger eigendom wordt van de Premier League-club.

"We willen Bruno graag terughalen naar Stoke, ik denk dat iedereen dat wel begrijpt", vertelt Hughes op de clubwebsite. Martins Indi kwam vorig seizoen op huurbasis over van FC Porto, waar hij niet kan rekenen op een basisplaats. In Engeland kreeg de Nederlander wel veel speelminuten en kwam uiteindelijk tot 35 optredens in het Stoke-shirt.

Hughes was onder de indruk van Martins Indi en wil hem wederom in zijn selectie hebben. "Hij heeft ook het gevoel dat hij terug wil, maar momenteel bevinden de onderhandelingen met zijn club zich in een impasse", vertelt Hughes over de ex-speler van Feyenoord. "Alle details moeten goed doorgesproken worden om tot een deal te komen, maar om wat voor reden dan ook is dat nog niet gelukt. Dat is frustrerend."