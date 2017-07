‘Dan kan een verkoop aan Feyenoord alsnog aan de orde komen’

Feyenoord maakte dinsdag de tijdelijke komst van Kevin Diks officieel. De twintigjarige rechtsback wordt voor een jaar gehuurd van Fiorentina. Diks is bij Feyenoord de opvolger van Rick Karsdorp, die voor minimaal veertien miljoen euro werd verkocht aan AS Roma. Afgelopen half jaar was hij op huurbasis actief bij Vitesse, dat hem twaalf maanden geleden nog verkocht aan Fiorentina.

Diks is nog tot medio 2021 verbonden aan Fiorentina, dat geen optie tot koop aan het huurcontract wilde toevoegen. "Maar van mij had die optie tot koop wel gemogen”, zegt Diks woensdag in De Telegraaf. De verdediger kreeg in ieder geval wel snel duidelijkheid van zijn Italiaanse werkgever en mag nu een hele voorbereiding meedraaien. "Als het hier bevalt en Feyenoord vindt mij goed genoeg om te blijven, dan kan een verkoop alsnog aan de orde komen. Maar dat ligt allemaal aan dit jaar."

"Ik moet gewoon strijden voor mijn plek en laten zien dat ik hier thuis hoor." Diks is de derde aanwinst voor Feyenoord deze zomer. De Rotterdammers versterkten zich eerder al met Jean-Paul Boëtius (FC Basel) en Sofyan Amrabat (FC Utrecht), maar raakten ook diverse spelers kwijt. Terence Kongolo tekende maandag een contract bij AS Monaco en eerder werd afscheid genomen van Karsdorp, Eljero Elia (Medipol Basaksehir), Dirk Kuyt (gestopt), Warner Hahn (sc Heerenveen) en Steven Berghuis (terug naar Watford).

Diks kon in zijn eerste maanden bij Fiorentina nauwelijks op speeltijd rekenen. In dienst van Vitesse kwam hij wel tot twaalf officiële wedstrijden, waaronder de met 2-0 gewonnen bekerfinale tegen AZ. Hij moet bij Feyenoord de concurrentie aangaan met Bart Nieuwkoop. "Alleen al voor de winterstop spelen we 28 wedstrijden, dus we zullen allebei op elk moment gereed moeten staan."