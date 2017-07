Dolberg vindt uitspraken Overmars ‘prima’: ‘Ik ben gelukkig bij Ajax’

Kasper Dolberg is terug op de plek waar het voor hem vorig jaar begon: het Zillertal in Oostenrijk. De aanvaller mocht destijds mee op het trainingskamp van de hoofdmacht om te laten zien wat hij in zijn mars had. De inmiddels negentienjarige Deen had nooit verwacht dat hij een jaar later zou kunnen terugblikken op een eerste seizoen met 23 treffers in 47 officiële duels. Desondanks gaat hij deze week 'gewoon doen wat hij moet doen'.

"Ik weet niet of ik nu een andere mindset heb. Ik doe gewoon mijn best en dan zien we wel wat er gebeurt", vertelt Dolberg via de officiële kanalen van Ajax. De tiener heeft inmiddels concurrentie van niemand minder dan Klaas-Jan Huntelaar. "Hij is een erg ervaren speler. Ik hoop dat ik iets van hem kan leren." Dolberg denkt dat hij 'een heleboel' van de veteraan kan leren. "Ik keek naar hem tijdens de training, hoe hij loopt en zo. Ik denk dat we nog veel zullen praten in de toekomst."

"Hij is een erg goede spits en heeft veel gescoord in zijn carrière. Ik denk niet dat ik zomaar eerste spits ben. Ik moet laten zien dat ik de beste ben." Voor Dolberg zouden zes clubs serieus geïnteresseerd zijn, maar hij zal nog een jaar moeten wachten voordat hij het een stap hogerop probeert. Ajax denkt er niet aan om de Deen te verkopen, zo maakte directeur spelersbeleid Marc Overmars dinsdag duidelijk.

"Kasper Dolberg en Amin Younes, not for sale", zei Overmars. "Klaas-Jan Huntelaar en Dolberg zijn een toptandem van meester en leerling." Dolberg zelf vindt dat 'prima'. "Ik ben gelukkig hier, dus er is geen reden om weg te gaan." Hij kijkt uit naar komend seizoen. "We hebben veel goede spelers, dus ik verwacht een heel goed seizoen."