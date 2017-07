‘Donnarumma weigert 13 miljoen per jaar en blijft tóch bij AC Milan’

Gianluigi Donnarumma heeft alsnog een akkoord weten te bereiken met AC Milan over de verlenging van zijn contract. Volgens Sky Italia moet er alleen nog getekend worden, waarna de achttienjarige doelman voor de komende vijf seizoenen in het San Siro vastligt. Paris Saint-Germain bood de Italiaan een contract ter waarde van dertien miljoen euro per jaar aan, maar Donnarumma weigerde en neemt genoegen met zes miljoen euro per jaar in Milaan.

Nadat eerder bekend werd dat Donnarumma zijn contract bij AC Milan niet zo verlengen, deed PSG hem een aanbieding. Naast het bizarre salaris, werden hem ook mooie auto’s en een villa beloofd. Daar heeft de keeper van afgezien. Hij heeft volgens het Italiaanse medium besloten om zijn contract bij Milan te verlengen. De afkoopsom wordt bepaald op honderd miljoen euro, maar wanneer Milan zich volgend seizoen niet voor de Champions League plaatst, wordt deze gehalveerd.

Het lijkt wachten op de officiële mededeling van Milan, waarna er een einde komt aan de ‘Donnarumma-soap’. De talentvolle keeper en diens zaakwaarnemer Mino Raiola hebben zich door niet populair gemaakt in Milaan door eerdere aanbiedingen van Milan af te wijzen. Nu lijkt de sluitpost alsnog bijgedraaid en zijn nabije toekomst te verbinden aan de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot.