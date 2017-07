Update: ‘Manchester United kondigt donderdag komst nieuwe spits aan’

Manchester United hengelt nog steeds naar de diensten van Álvaro Morata. The Red Devils zien in de spits van Real Madrid de ideale aanvalsleider voor het komend seizoen, zeker nadat Zlatan Ibrahimovic eind juni is vertrokken bij de Engelse grootmacht. De club van trainer José Mourinho hoopt de Spanjaard binnen te halen voordat het team komend weekend vertrekt naar de Verenigde Staten voor een tour.

Morata staat boven aan het lijstje van Mourinho om de spitspositie in te vullen bij de nummer zes van de Premier League. Een delegatie van de 24-jarige aanvaller spreekt maandag met de Madrileense clubleiding over zijn toekomst bij de club. Toch lijkt een vertrek in de lucht te hangen. Een bedrag van minimaal 68 miljoen euro zou de Spaanse international moeten kosten, maar de twee clubs steggelen al maanden over de transfersom. Sky Sports meldt dat United vorige maand een bod heeft neergelegd van zestig miljoen euro.

De Champions League-winnaar was echter niet onder de indruk en eist aanzienlijk meer voor de aanvaller. Mocht het toch tot een overeenkomst komen, dan zal de Engelse club geen problemen ondervinden om tot een persoonlijk akkoord met Morata te komen. De aanvaller wil meer speelminuten maken en wil vertrekken uit Madrid, maar trainer Zinédine Zidane ziet in hem een belangrijke kracht en hoopt dat hij blijft.

Behalve Morata staat ook Romelu Lukaku op het verlanglijstje van de Europa League-winnaar, die het volgende seizoen deelneemt aan de Champions League. Wanneer een deal met Real Madrid niet doorgaat, zou de club de focus verschuiven naar de Belgische spits van Everton. Tot nu toe is United opvallend rustig geweest op de transfermarkt: alleen Victor Lindelöf is deze zomer aangetrokken van Benfica.

Update 4 juli 11.35 uur - ‘Manchester United kondigt donderdag komst nieuwe spits aan’

Manchester United lijkt eindelijk een akkoord met Real Madrid omtrent de komst van Álvaro Morata te hebben bereikt. The Sun meldt namelijk dat de onderhandelingen afgelopen weekend in een stroomversnelling zijn geraakt nadat Morata zich tijdens zijn huwelijksreis met de transfer heeft bemoeid. Op aandringen van de spits laat de Koninklijke de vraagprijs zakken richting de kleine zeventig miljoen euro die United in gedachten heeft, waardoor zijn overstap deze week nog afgerond zou kunnen worden.