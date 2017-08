Update: Ziyech krijgt van bondscoach Renard weer plaats in Marokkaanse ploeg

De lucht tussen Hakim Ziyech en de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard is geklaard. Bondsvoorzitter Faouzi Lakjaa heeft tegenover Radio Mars bevestigd dat de middenvelder zal terugkeren bij de nationale ploeg. Via zijn Instagram-account heeft Ziyech zelf ook laten weten dat hij terugkeert.

De middenvelder van Ajax schrijft ‘Guess who’s back’ op zijn Instagram, terwijl zijn zaakwaarnemer tegenover FOX Sports bevestigt dat zijn cliënt weer voor de Marokkaanse ploeg uit zal komen. Bondscoach Renard sprak vrijdag met Ziyech over zijn toekomst bij de nationale ploeg en na 'een goed gesprek' is de lucht geklaard.

De lucht tussen Hakim Ziyech en bondscoach Hervé Renard lijkt geklaard! #marocco???? #ziyech Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 30 Jun 2017 om 10:19 PDT

"Dat was een goed onderhoud. De lucht is geklaard en Hakim is weer beschikbaar. Ze hebben het als kerels uitgesproken en de hand erop geschud. Dat was mooi om te zien", aldus Mustapha Nakhli, zaakwaarnemer van Ziyech. "Het is helemaal klaar. Het was een uitmuntende ontmoeting. Over de inhoud ga ik niets naar buiten brengen, maar ze hebben elkaar wel goed de waarheid gezegd."

Nadat Renard besloot om Ziyech niet op te roepen voor de Afrika Cup in januari, weigerde Ziyech voor de Marokkaanse ploeg te spelen. De Fransman ruimde onlangs wel een plaats in voor Ziyech in de Marokkaanse selectie voor de wedstrijden tegen Nederland en Kameroen, maar die uitnodiging werd door de Ajacied naast zich neergelegd.

Update 22 augustus 14:35 uur - Ziyech krijgt van bondscoach Renard weer plaats in Marokkaanse ploeg

Voor het eerst sinds oktober 2016 is Hakim Ziyech weer opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko. De middenvelder van Ajax besloot zich onlangs na een verzoeningsgesprek met bondscoach Hervé Renard weer beschikbaar te stellen en is nu door de Fransman in zijn selectie opgenomen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Mali. Marokko speelt op 1 september eerst thuis tegen Mali, terwijl het dezelfde tegenstander vier dagen later in een uitwedstrijd treft.

Ook Karim El Ahmadi, Mimoun Mahi, Nordin Amrabat, Oussama Tannane en Mbark Boussoufa zullen dan deel uitmaken van de Marokkaanse selectie. Yassin Ayoub en Sofyan Amrabat waren wel opgenomen in de voorselectie, maar zijn uiteindelijk niet opgeroepen door Renard.