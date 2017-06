‘Met Frank mag je bij Palace de stijl van Ajax en Barcelona verwachten’

Frank de Boer wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe coach van Crystal Palace. De ex-trainer van Ajax en Internazionale heeft grote plannen met de Premier League-club, zegt broer Ronald in gesprek met Sky Sports . Volgens de oud-international mogen de fans van Crystal Palace voetbal gaan verwachten met eigenschappen van het spel van Ajax en Barcelona.

Op de vraag wat De Boer the Eagles te bieden heeft, is Ronald de Boer helder. “Zijn manier van denken. Wij zijn opgegroeid met de filosofie van Ajax en Barcelona, dus je kan zo’n stijl vol balbezit en creativiteit verwachten. Voetbal is nou eenmaal entertainment”, betoogt De Boer, die stelt dat het altijd een droom van zijn broer was om in de Premier League aan de slag te gaan.

“Het mooie spel moet echter wel in combinatie met resultaten”, vervolgt de tweelingbroer. “Hij weet natuurlijk dat dat het belangrijkste is. Geloof me, je zal een goed georganiseerde team zien dat mooi gaat spelen.” Het avontuur van De Boer in de Engelse competitie begint tegen promovendus Huddersfield, om vervolgens af te reizen naar Liverpool voor een confrontatie met the Reds “Hij kan niet wachten om te beginnen en zijn eerste wedstrijd in Engeland mee te maken”, aldus Ronald de Boer.