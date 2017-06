De Boer imponeert tijdens onderhandelingen en is op weg naar Engeland

Frank de Boer is de topkandidaat om de nieuwe manager te worden van Crystal Palace, zo meldt De Telegraaf. De krant meldde donderdag al dat de Nederlander een aanbieding had ontvangen en niets lijkt een dienstverband in de Premier League meer in de weg te kunnen staan voor de 47-jarige De Boer.

De krant schrijft vrijdag namelijk dat De Boer een ‘voortreffelijk gesprek’ heeft gevoerd met Steve Parish en dat hij ‘indruk’ heeft gemaakt tijdens de onderhandelingen met de voorzitter. “De club heeft gisteren bepaald dat van alle kandidaten De Boer met stip op één staat en dat de onderhandelingen over een contract in Engeland in rap tempo worden voortgezet”, zo valt er te lezen.

De Boer moet de opvolger worden van Sam Allardyce, die nog een contract had, maar in mei besloot om een punt achter zijn carrière te zetten om meer tijd te kunnen besteden aan familie en vrienden. De Boer werd de afgelopen maanden gelinkt aan tal van clubs, waaronder Southampton en Club Brugge, maar gaat dus aan de slag in Londen. Crystal Palace eindigde het afgelopen seizoen op de veertiende plaats.