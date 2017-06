‘Spaanse fiscus opent ook onderzoek naar James Rodríguez’

De Spaanse fiscus heeft een onderzoek geopend naar James Rodríguez. Dat melden verscheidene media uit Spanje woensdagmiddag. Het onderzoek zou zich voornamelijk richten op hoe Rodríguez de inkomsten beheert die hij ontvangt via zijn portretrechten.

Het gaat om de inkomsten die Rodríguez heeft ontvangen sinds hij speler is van Real Madrid. De middenvelder van Real Madrid zou zijn geld beheren in Zuid-Amerika. Volgens Forbes verdiende Rodríguez vorig jaar zeven miljoen euro via reclame-uitingen; zijn totale inkomsten kwamen uit op zo'n 21 miljoen euro.

De Spaanse justitie verdenkt ook Cristiano Ronaldo en José Mourinho van belastingfraude. Zij zouden voor respectievelijk 14,7 en 3,3 miljoen euro hebben gefraudeerd. Woensdag werd bovendien Ángel Di Maria veroordeeld tot een celstraf van een jaar die hij niet hoeft uit te zitten en een boete van twee miljoen euro. Hij zou schuld hebben bekend voor twee individuele fraudegevallen. Allen laten hun belangen behartigen door zaakwaarnemer Jorge Mendes.