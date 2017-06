FC Utrecht in voorronde Europa League naar Malta of San Marino

In de tweede voorronde van de Europa League neemt FC Utrecht het op tegen Valletta FC uit Malta of SS Folgore uit San Marino. Dat wees de loting in Nyon maandag uit. De ploeg van trainer Erik ten Hag start op donderdag 13 juli met een uitwedstrijd, de return volgt een week later.

In de eerste voorronde van de Europa League nemen Folgore en Valletta het in een tweeluik tegen elkaar op. De winnaar komt te spelen tegen FC Utrecht. Die wedstrijd wordt afgewerkt in het stadion van RKC Waalwijk. De club uit de Domstad moet uitwijken omdat de Galgenwaard in juli in gebruik is voor het EK voor vrouwen.

FC Utrecht won de play-offs van de Eredivisie door AZ in de finale te verslaan. Wanneer Utrecht de tweede voorronde overleeft, moeten er nog twee hordes worden genomen op weg naar de groepsfase van de Europa League. In die derde voorronde stroomt ook PSV in.