‘Ik denk dat Ziyech er klaar voor is om de leidersrol over te nemen bij Ajax’

Ajax verloor Davy Klaassen deze week definitief aan Everton en hield naar verluidt zo'n 27 miljoen euro over aan de verkoop van de middenvelder. De clubkas van de Amsterdammers werd daarmee flink gespekt, maar volgens Ronald de Boer moet Ajax in staat zijn om het verlies van Klaassen intern op te vangen.

De analist wijst naar jongelingen als Abdelhak Nouri, Donny van de Beek en Frenkie de Jong en ziet ook een speciale rol weggelegd voor Hakim Ziyech. "Hij moet die leidersrol misschien wel overnemen en ik denk dat hij daar ook klaar voor is", zegt hij in gesprek met FOX Sports. "Er zijn kandidaten genoeg en die moeten het nu laten zien.

Klaassen debuteerde in 2011 in de hoofdmacht van Ajax en droeg in zijn laatste twee seizoenen in Amsterdam zelfs de aanvoerdersband. Donderdag verbond hij zijn toekomst aan Everton. "Hij heeft het laten zien, maar hij kwam ook langzaamaan", vervolgt De Boer. "Hopelijk zijn de jongens die ik net opnoem in staat het stokje over te nemen."