‘Hier moeten we na elk duel een verslag schrijven, dat had ik bij Ajax niet’

Juan Familia-Castillo verliet Ajax vorig jaar voor een plek in de jeugdopleiding van Chelsea, een van de meest succesvolle clubs in de jeugdcompetities. De zeventienjarige middenvelder geniet, steekt veel op en lijkt zijn naam te vestigen. Hij draait net als eerder bij Ajax mee bij een hogere leeftijdscategorie: Onder-18. "Naar mijn mening heeft Chelsea de beste opleiding van Engeland."

Bij Chelsea is alles gericht op voetbal. "Bij Ajax was het school én voetbal. Als je een keer te laat op school kwam mocht je niet trainen. Hier doen ze er juist alles aan om je te laten trainen. En wat ik bij Ajax niet had: hier moeten we na elke wedstrijd een verslag schrijven." Jeugdspelers moeten aangeven hoe ze de wedstrijd beleefd hebben en welke trainingsvormen ze tijdens een wedstrijd konden toepassen. "En je moet er serieus werk van maken", zo vertelt Familia-Castillo in gesprek met ELF Voetbal.

"Het eerste verslag dat ik inleverde bestond uit twee zinnen. Toen moest het opnieuw. Inmiddels schrijf ik een paar kantjes vol. Het schrijven van die verslagen geeft me meer inzicht in wat ik allemaal geleerd heb." Familia-Castillo ziet zichzelf als een van de uitblinkers van Chelsea Onder-18. "Ik heb het idee dat de club daar hetzelfde over denkt. Met het vertrouwen zit het wel goed. Volgend seizoen hoop ik in Jong Chelsea te spelen, Onder-23. Weer vervroegd doorgeschoven dus." Familia-Castillo heeft geen plan voor de komende jaren. "Dat ligt toch echt aan mijn ontwikkeling. Ik heb het allemaal zelf in de hand, en dat vind ik eigenlijk wel een prettige gedachte."