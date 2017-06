BILD: ‘Droomtransfer ligt in verschiet voor De Ligt na interesse Bayern’

Bayern Munchen is het afgelopen seizoen onder de indruk geraakt van Matthijs de Ligt. Volgens BILD ziet de grootmacht in de verdediger van Ajax een speler voor de toekomst. De Ligt staat nog twee seizoenen onder contract in Amsterdam en het is nog onduidelijk of Bayern deze zomer al een poging wil doen om daar verandering in te brengen.

Bayern is niet de eerste Bundesliga-club die met De Ligt in verband wordt gebracht. De zeventienjarige international van het Nederlands elftal werd enkele maanden geleden aan Borussia Dortmund gelinkt, maar ook na de aanstelling van Peter Bosz is die interesse nog niet concreet. "Nee, ik heb nog geen aanbieding van Dortmund", verzekerde De Ligt vorige week nog.

"Ik focus mij op Ajax, heb het er prima naar mijn zin. Mijn standpunt is zeker nog een jaar bij Ajax te blijven", voegde hij daaraan toe in gesprek met De Telegraaf. Ajax lijkt na de succesvolle campagne in de Europa League te moeten vrezen voor het vertrek van meerdere spelers, want Davy Klaassen staat op het punt om te verkassen naar Everton en Tottenham Hotspur zou belangstelling hebben voor Joël Veltman.