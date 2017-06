Update: Real Madrid schaart zich met verklaring achter Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo wordt ervan verdacht voor 14,7 miljoen euro te hebben gefraudeerd bij de Spaanse belastingdienst. De officier van justitie in Madrid heeft dinsdag een aanklacht ingediend tegen de aanvaller, waardoor de ster van Real Madrid zich binnenkort voor de rechter zal moeten verantwoorden.

De winnaar van de Ballon d’Or wordt ervan verdacht dat hij de Spaanse fiscus tussen 2011 en 2014 bewust voor 14,7 miljoen euro heeft opgelicht. Ronaldo zou een zakelijke structuur hebben opgezet waarbij hij zijn Spaanse inkomsten uit portretrechten verborgen hield voor de belastingdienst. In december 2015 onthulde klokkenluiderswebsite Football Leaks al dat Ronaldo via een schijnonderneming op de Britse Maagdeneilanden voor tientallen miljoen aan belastingen zou hebben ontdoken.

Ronaldo is niet de eerste bekende naam die in Spanje problemen heeft met de belastingdienst. Lionel Messi en Neymar van aartsrivaal Barcelona gingen hem al voor. Eerstgenoemde kreeg onlangs na een hoger beroep te horen dat zijn celstraf van 21 maanden blijft staand. Vanwege de Spaanse wetgeving hoeft hij deze waarschijnlijk nooit uit te zitten.

Update 14 juni 12.45 uur - Real Madrid schaart zich met verklaring achter Cristiano Ronaldo

Real Madrid heeft woensdag in een officiële verklaring zijn steun uitgesproken voor Cristiano Ronaldo, die er van wordt verdacht voor miljoenen aan belastingen te hebben ontdoken. “Real Madrid heeft het volste vertrouwen in Cristiano Ronaldo, die, voor zover wij begrijpen, volgens de regels heeft gehandeld. Sinds hij hier in juli 2009 arriveerde, heeft hij altijd laten zien bereid te zijn om aan zijn belastingverplichtingen te voldoen. Real Madrid is er absoluut van overtuigd dat Ronaldo zijn totale onschuld zal bewijzen. Real Madrid hoopt dat er zo snel mogelijk gerechtigheid zal komen zodat zijn onschuld ook zo snel mogelijk bewezen kan worden”, leest het statement.