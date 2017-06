‘Alexis Sánchez wijst Bayern af en gaat voor binnenlandse transfer’

Afgelopen weken gingen er geruchten rond dat Bayern München bereid is om verschillende records te breken om de komst van Alexis Sánchez veilig te stellen, maar der Rekordmeister lijkt toch naast de komst van de ster van Arsenal te gaan grijpen. De vooraanstaande Chileense journalist Fernando Solabarrieta meldt namelijk dat Manchester City aan het langste eind gaat trekken.

Sánchez werkte bij Barcelona al eerder met Josep Guardiola en geeft er volgens de journalist van Mega en FOX Sports de voorkeur aan om de samenwerking met de Spanjaard te hernieuwen. De aanvaller zou zelf al persoonlijk rond zijn met the Citizens en wacht op een akkoord met Arsenal.

Of the Gunners blij zijn met een transfer naar een binnenlandse concurrent is nog maar de vraag, maar Sánchez beschikt over een volgend jaar aflopend contract, waardoor dit de laatste zomer is dat hij een hoge transfersom op kan leveren. Arsène Wenger liet zich onlangs wel ontvallen dat het voor Arsenal geen noodzaak meer is om zijn beste spelers te verkopen.