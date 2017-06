Veltman denkt aan transfer: ‘Die prikkel is nu groter dan voorheen’

Joël Veltman heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax mogelijk gespeeld. De rechterverdediger liet na de met 5-0 gewonnen interland tegen Luxemburg aan Voetbal International weten dat hij serieus nadenkt over een transfer.

Veltman kan zijn contract verlengen en noemt dat ‘een mooi signaal’: “Maar het is nu misschien wel een mooi moment om elders te kijken. Dan moet wel de juiste club voorbij komen en vooralsnog is er niets concreet. Ik wacht wel af en heb geen haast.” Veltman ligt momenteel tot de zomer van 2018 vast in de Johan Cruijff ArenA.

“Na mijn vakantie zal er duidelijkheid komen, maar de prikkel om een stap te maken is nu wel groter dan voorheen”, aldus de back, die al in verband is gebracht met onder meer Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund. Hij speelde tot dusverre 166 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en daarin maakte Veltman acht doelpunten.