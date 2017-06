‘Casemiro heeft Real Madrid totaal getransformeerd, hij bracht stabiliteit’

Met een doelpunt op een belangrijke moment speelde Casemiro een grote rol in de finale van de Champions League. Nadat de middenvelder Real Madrid op een 1-2 voorsprong bracht tegen Juventus, liep het in het laatste deel van de wedstrijd uit naar 1-4. Volgens landgenoot Fernandinho heeft Casemiro het spel van Real Madrid veranderd.

“Casemiro heeft Real Madrid totaal getransformeerd. In de afgelopen twee jaar heeft hij regelmatig gespeeld en in die periode heeft hij stabiliteit gebracht. Niet alleen bij Real Madrid, maar ook bij de Braziliaanse ploeg”, zegt Fernandinho op een persconferentie voorafgaand aan de vriendschappelijke interland tussen Brazilië en Argentinië. “Ik ben heel blij dat hij Brazilië kon verlaten om zich te bewijzen in Europa. Hij is één van de grote spelers in het hedendaagse voetbal.”

Brazilië plaatste zich als maart als tweede land, naast gastland Rusland, voor het WK van 2018. De Brazilianen willen zich revancheren voor het teleurstellende WK in eigen land. Dat toernooi eindigde na een 1-7 nederlaag tegen Duitsland. “In drie jaar hebben de tijd gehad om te groeien en te rijpen. We zijn nu goed in vorm en willen die vorm vasthouden in Rusland. Het team voelt zich goed, we winnen wedstrijden en de fans staan achter ons.”