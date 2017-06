Neres erkent: ‘Ik wilde eigenlijk bij São Paulo blijven’

Ajax nam David Neres in januari voor twaalf miljoen euro over van São Paulo en door variabelen kan die transfersom nog oplopen tot vijftien miljoen. De aanvaller heeft zich in zijn eerste half jaar in Amsterdam niet vast in de basis kunnen spelen en erkent in gesprek met ESPN dat hij het niet altijd makkelijk heeft in Nederland.

Dat heeft vooral te maken met het feit dat hij de taal niet beheerst, aldus Neres in het programma Futebol no Mundo: “Ik kan niet met de spelers en trainers communiceren. Als ik erin kom, dan moet mij vaak worden uitgelegd wat ik precies moet doen. Het goede nieuws is dat iedereen bij Ajax Engels spreekt, maar dat beheers ik dan weer niet.”

“Als ik interviews geef, doe ik dat meestal met een vertaler erbij, maar het is alweer een tijdje geleden dat ik een interview heb gegeven”, aldus Neres, die eigenlijk niet om een transfer stond te springen: “Ik wilde bij São Paulo blijven en geschiedenis schrijven, maar werd verkocht toen ik meedeed aan het Zuid-Amerikaans kampioenschap Onder-20.”

De twintigjarige Braziliaan speelde tot dusverre twaalf officiële wedstrijden voor Ajax en daarin kwam hij tot drie doelpunten en drie assists. De linkspoot, die in eigen land nog een contract had tot nieuwjaarsdag 2019, speelde eerder acht wedstrijden voor São Paulo. Ook daarin scoorde Neres drie keer.