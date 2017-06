‘Uiteindelijk heb ik Borussia Dortmund boven Ajax en Manchester United verkozen’

Dinsdagmiddag zette Manuel Pherai (16) zijn krabbel onder een contract bij Borussia Dortmund. De in Amsterdam geboren en getogen jongeling verliet vier jaar geleden AFC voor AZ en tekent nu onder begeleiding van zaakwaarnemer Mino Raiola zijn eerste profcontract in Duitsland. Voetbalzone sprak met Manuel en vroeg hem naar deze grote stap in zijn nog prille carrière.

Vertel eens Manuel, wat is er allemaal gebeurd deze week?

‘Ja, ik heb een driejarig contract getekend bij Borussia Dortmund! Het verhaal speelde al best een poosje, want de club had al eind vorig jaar aangeklopt en aangegeven dat ze me graag wilden hebben. Vervolgens zijn we een paar keer op gesprek geweest en dinsdagmiddag zijn we er uiteindelijk uitgekomen met elkaar. Dat Peter Bosz deze week ook zou tekenen had ik niet verwacht, maar dat is voor mij alleen maar mooi.’

Hoe ging je om met de interesse van zo’n grote club?

‘Ik was er best wel van onder de indruk. Het is natuurlijk heel leuk om te horen dat zo’n club geïnteresseerd is, maar het hele proces is tegelijkertijd best spannend. Nadat Borussia Dortmund zich meldde, klopten ook andere clubs aan en werd het eigenlijk alleen maar leuker. Tegen die tijd was ik echter al een paar keer in Duitsland wezen kijken en had ik gezien wat daar allemaal mogelijk was. Ze hebben mijn ontwikkeling als voetballer daar zoveel te bieden. De uitdaging die ik daar aan kan gaan en de ervaring die ik op kan doen zijn enorm, dus was mijn keuze snel gemaakt.’

Waar kon je nog meer uit kiezen dan?

‘Ook Manchester United en Ajax hadden grote interesse. Als ik naar Engeland zou gaan, zouden mijn ouders echter meeverhuizen en daarnaast Manchester United pakt erg veel jonge spelers. Daarnaast interesseert het geld me niet zoveel; ik wil vooral beter worden en het beste uit mezelf halen. Wat betreft Ajax: ik woon op de Zuidas en ben van Joodse komaf, dus dat was ook een logische stap geweest. Ik maak daar misschien zelfs een grotere kans, maar toch denk ik dat ik me het beste kan ontwikkelen bij Dortmund. De faciliteiten zijn daar waanzinnig en een voorbeeld voor Nederlandse clubs. Als ik daar in de jeugd begin en mezelf ontwikkel is de kans op slagen denk ik het grootst en als het bij Borussia niet lukt, kan ik altijd nog naar een andere club.’

Wat voor soort speler ben je?

‘Toen ik op mijn twaalfde verjaardag bij AZ tekende was dat vanwege mijn drive, motoriek en inzicht. Ik ben altijd wat gemotiveerder geweest dan de rest, want ik was nooit zo technisch, sterk of snel als anderen. In Alkmaar heb ik die vaardigheden kunnen ontwikkelen. Inmiddels ben ik een dynamische middenvelder, maar van oorsprong ben ik centrale verdediger. Omdat ik steeds opkwam en dreiging naar voren had, hebben ze me bij AZ een linie naar voren geschoven. Ik kan op alle posities op het middenveld uit de voeten, maar het verdedigende aspect is wat minder geworden omdat ik veel in aanvallen word gebruikt.’

Waarom denk je dat die grote clubs bij jou uitkwamen?

‘Dortmund zei dat ik specifieke kwaliteiten heb die ze maar weinig bij Duitse jongens zien. Dat was bijzonder vleiend. Mijn grootste kracht is denk ik mijn winnaarsmentaliteit. Ik ben altijd bezig beter te worden, want het enige dat ik wil is winnen. Geloof me, bij verlies kun je beter uit mijn buurt blijven, haha.’

Mino Raiola is je zaakwaarnemer, hoe kwam je bij hem terecht?

‘Hij werkt samen met José Fortes Rodriguez die bij AZ als scout werkte. Vorig seizoen draaide ons team heel goed en werden we landskampioen. Dat viel op en ik ging net als een andere teamgenoot om de tafel bij Raiola en werd ingelijfd. Ik ben me ervan bewust dat vertrekken naar het buitenland altijd een risico is en dat je van sommige spelers weinig meer hoort. Ik heb veel vrienden die naar het buitenland zijn gegaan. Die komen ook uit Zuid-oost en kregen plots een bedrag met zes nullen aangeboden. Tuurlijk gaan veel jongens er dan voor.’

Hoe zien de komende weken eruit?

‘Met AZ Onder-16 speel ik de bekerfinale tegen Feyenoord Onder-17 en dan vertrek ik zaterdag met Oranje onder-16 naar Japan voor een vierlandentoernooi. Op 10 juli begin ik officieel bij Dortmund en sluit ik aan bij Borussia Dortmund Onder-17 waarmee ik in de Bundesliga speel. Ik kon kiezen tussen een eigen huis in Duitsland met mijn ouders, opgenomen worden in een gastgezin of op het complex te gaan wonen. Ik heb gekozen voor het laatste en woon samen met een boel andere Duitse voetballers op een soort internaat. Ik versta de taal redelijk, maar spreek het zelf nog niet.’

Tot slot, wat voor reacties heb je allemaal gehad?

‘Bij AZ verwachtten ze eerst niet dat ik zou vertrekken. Vorig jaar waren er ook opties en besloot ik de blijven. Ik merkte echter dat mijn ontwikkeling een beetje stagneerde en ik in Alkmaar was uitgegroeid. Dat zagen ze zelf ook wel, maar ze vonden het wel jammer. Mijn teamgenoten vinden het alleen maar gaaf en ik krijg ook veel reacties via sociale media. We gaan in de bekerfinale nog een keer samen knallen, want we willen het jaar natuurlijk graag winnend afsluiten!’