Pepe haalt uit: ‘Dat vind ik kwalijk van Real Madrid, dat deed mij veel pijn’

De wegen van Pepe en Real Madrid gaan definitief scheiden. De verdediger maakte in de nacht van maandag op dinsdag in gesprek met Cadena Cope duidelijk dat hij aan het einde van de maand uit het Santiago Bernabéu vertrekt. De Portugese Braziliaan verzekert dat hij nog niet weet waar hij komend seizoen speelt en dat hij toch met een wrange nasmaak uit de Spaanse hoofdstad is vertrokken.

"Het is duidelijk dat ik niet langer bij Real Madrid zal blijven. Een hoofdstuk in mijn loopbaan is ten einde en nu ga ik aan een nieuw hoofdstuk beginnen", zo benadrukte Pepe aan de Spaanse radiozender. De kersverse Champions League-winnaar wilde afgelopen winter met de ervaren verdediger door. "De club bood me geen contract voor twee seizoenen aan, slechts voor een jaar. De regels van Real Madrid schrijven voor dat een voetballer van 33 jaar geen nieuw contract voor twee jaar mag ondertekenen, ook niet een contract voor één seizoen, plus een optie voor nog een jaar."

"Ik heb nog nergens getekend. Dat had ik wel kunnen doen, maar ik wilde in de slotfase van het seizoen niet voor onrust rondom de selectie zorgen." Paris Saint-Germain en Internazionale worden als mogelijke bestemming genoemd. "Er zijn meer voorstellen. Ook uit Engeland. Ik heb al mijn spullen in Portugal staan. Ik heb Madrid al verlaten. Ik ben trots dat ik voor deze club heb gespeeld, ik heb alles gegeven."

"Ergens in januari hakte ik min of meer de knoop door. Ik zag dat dingen niet goed gingen en het was ook verre van ideaal hoe de club mij behandelde. Ik begon in te zien dat het einde van mijn periode bij Real Madrid in zicht was." Pepe, die inmiddels 34 jaar is, was in zijn eerste zeven seizoenen als Merengue een vaste basiskracht. Ook Zinédine Zidane deed relatief vaak beroep op de veteraan, maar in de voorbije maanden slonken zijn speelminuten aanzienlijk. "Ik wil niemand de schuld geven. Datgene wat Zidane met Real Madrid heeft gedaan is spectaculair."

"Maar er zijn dingen die ik niet begrijp. Hoe ik uit het team verdween? Ja, precies. Wat je zegt. Ik heb geen afscheid van Zidane genomen. Waarom niet? Omdat Zidane en Real Madrid eerder dan ik wisten dat ik zou gaan." Pepe raakte in de stadsderby tegen Atlético Madrid, op 8 april geblesseerd. "Na die wedstrijd wist ik het zeker. Ik wilde niet langer door bij Real Madrid. Niemand van het bestuur belde mij op, terwijl ik drie weken op rij er alles aan deed om eventueel nog inzetbaar te kunnen zijn."

Pepe werd de voorbije periode beticht van belastingontwijking. Hij had graag gezien dat Real Madrid het voor hem had opgenomen. "De club heeft mij in dat opzicht niet gesteund. Ze weten dat ik alles op orde heb, maar ze hebben mij helemaal niet verdedigd. Dat vind ik kwalijk van Real Madrid. Dat heeft mij heel veel pijn gedaan. Ik heb altijd geprobeerd om aan mijn verplichtingen als staatsburger te voldoen."