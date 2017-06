‘Dit is in mijn optiek de beste selectie die Real Madrid ooit heeft gehad’

Clublegende Raúl is diep onder de indruk van het huidige Real Madrid. Dit seizoen won de Koninklijke voor het eerst in 59 jaar zowel de landstitel als het belangrijkste Europese clubtoernooi: zaterdagavond legde Real beslag op de Champions League. Volgens Raúl heeft de club nooit eerder zo'n sterke selectie gehad.

De oud-spits, tussen 1994 en 2010 goed voor 550 wedstrijden en 228 doelpunten voor Real, denkt dat zijn voormalig werkgever prijzen zal blijven winnen. "Is het 59 jaar geleden dat we kampioen werden en de Europacup I wonnen? Dan moeten we ervoor zorgen dat we niet nog eens zo lang hoeven te wachten. Er liggen nog genoeg uitdagingen voor Real: de Europese Supercup, de Spaanse Supercopa, het WK voor clubteams... Dit team moet een eenheid blijven", doceert Raúl in gesprek met beiN Sports.

Volgens de Spanjaard ligt daarbij een belangrijke rol weggelegd voor Zinédine Zidane. Hij maakt de trainer 'een groot compliment' voor de manier waarop hij iedereen in het gareel hield. "In mijn optiek is dit de beste selectie in de geschiedenis van Real, maar ook de aanwezigheid van Zidane is van groot belang. Hij speelt een sleutelrol met de manier waarop hij alles managet. Zonder zijn nederigheid was dit niet mogelijk geweest. Het is bijna onmogelijk om 24 spelers tevreden te houden, maar daar is hij in geslaagd. Daar verdient hij enorm veel krediet voor."