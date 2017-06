Felle kritiek op Zoet: ‘Hij ís niet alleen onzeker, hij maakt het anderen ook’

Jeroen Zoet kreeg tegen Marokko de voorkeur boven Jasper Cillessen en Sergio Padt tussen de palen bij Oranje. Het Nederlands elftal kwam op een 2-0 voorsprong door goals van Quincy Promes en Vincent Janssen, maar kreeg het in de slotfase moeilijk na een rode kaart van Matthijs de Ligt. Columnist Henk Spaan vindt dat Jeroen Zoet opnieuw door de mand viel.

De Ligt moest twintig minuten voor tijd aan de noodrem trekken en kon gaan douchen. “Zoet had de vrije trap van Boussoufa moeten hebben en de fout van De Ligt volgde kort op het zoveelste misverstand tussen die twee, dat net geen doelpunt opleverde”, aldus Spaan in zijn column voor Het Parool. “De Ligt is Onana gewend die zijn doel uitkomt als een sprintkampioen. Zoet ís niet alleen onzeker, hij maakt het anderen ook.”

Marten de Roon maakte wél een goede indruk op Spaan. De middenvelder van Middlesbrough speelde de tweede helft. “De Roon viel zo goed in dat het raadsel waarom hij niet eerder is geselecteerd, alleen maar groter is geworden. Hij had een aantal van de onderscheppingen waarom hij in Engeland bekend staat - om zijn loopvermogen werd hij na Manchester United-Middlesbrough uitgebreid geprezen door Mourinho - waarvan die in de 67ste minuut doorslaggevend was. Hij veroverde de bal, passte meteen perfect op Promes die voorgaf op Janssen: 2-0.”