Sneijder: ‘Dat is een fantastisch gebaar van Galatasaray’

Wesley Sneijder is bijna recordinternational van het Nederlands elftal. De middenvelder mocht woensdag na 72 minuten invallen tijdens de vriendschappelijke interland tegen Marokko (1-2 winst). Sneijder speelde zijn 129e interland in Agadir.

Sneijder kan zondag Edwin van der Sar evenaren als recordinternational. Hij moet daarvoor speeltijd krijgen tijdens een vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust in De Kuip. Volgende week vrijdag, als Sneijder zijn 33e verjaardag viert, voetbalt Oranje tegen Luxenburg in het kader van de WK-kwalificatie.

"Dat zou natuurlijk fantastisch zijn", reageerde Sneijder bij SBS6. "Dan zou ik hem ook nog op mijn verjaardag pakken." De middenvelder zit met zijn gedachten niet uitsluitend bij het record. "Als je de kans krijgt om voor je land uit te komen, moet je die altijd pakken. De club heeft me laten gaan zodat ik tegen Marokko kon meespelen, dat is een fantastisch gebaar. Het is altijd fijn om bij deze groep te zijn."

Sneijder speelt zaterdag met Galatasaray nog tegen Konyaspor, de laatste speeldag van de Süper Lig. "Het is een belangrijke wedstrijd waar ik graag bij wil zijn. Ik wil het seizoen goed afsluiten."