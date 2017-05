‘Dirk Kuyt zei na een week: ’Die kleedkamer lijkt wel een speeltuin‘’

Een jaar of tien geleden zat Feyenoord financieel en sportief aan de grond. Onder leiding van algemeen directeur Eric Gudde werd de weg naar herstel ingezet en dat herstel werd afgelopen seizoen bekroond met het landskampioenschap. “Het was een emotionele achtbaan”, bekent Gudde in gesprek met de Volkskrant.

“Het heeft krankzinnig veel losgemaakt, na achttien jaar weer kampioen. Achteraf zijn we hartstikke blij dat we verloren bij Excelsior. Anders hadden we nooit die fantastische 14 mei meegemaakt”, stelt de algemeen directeur. Op de slotdag van de competitie werd Heracles verslagen en dat leverde Gudde een flinke portie kippenvel op. "Wat er toen gebeurde in de Kuip heb ik nooit meegemaakt. Die ontlading. Martin (Van Geel, red.) sprong ongeveer door het plafond heen. Ik zag collega’s huilend over elkaar heen vallen. Ik weet onder welke spanning iedereen had gewerkt.”

Feyenoord kampte namelijk met een schuld van 43 miljoen euro. Met een aantal bezuinigingen hielp Gudde Feyenoord er weer bovenop. “Ik heb het nooit ervaren als bijna-faillissement. Alleen stonden alle lichten op donkerrood. Dat je op 27 februari dacht: pfff, we hebben de salarissen betaald, maar hoe gaan we dat in godsnaam in maart doen”, bekent Gudde. Bovendien is Feyenoord de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd, waarin een belangrijke rol voor Dirk Kuyt was weggelegd. “Die zei na een week: Die kleedkamer lijkt wel een speeltuin. Door het gedrag van spelers, hun voorbereiding.”