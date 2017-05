‘Hopelijk kunnen we onder Advocaat weer in de ’winning mood‘ komen’

Voor het Nederlands elftal nadert een cruciale periode. Oranje speelt op 9 juni in eigen huis het WK-kwalificatieduel met Luxemburg en besluit de cyclus nog dit jaar, met wedstrijden tegen Frankrijk, Bulgarije, Wit-Rusland en Zweden. Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB is ondanks de benarde situatie waarin de ploeg zich momenteel bevindt positief gestemd over de kwalificatiekansen voor het WK van volgend jaar in Rusland.

Nederland staat na vijf duels op een teleurstellende vierde plaats in zijn groep en zal een sterke eindsprint nodig hebben. "In woorden is het simpel. We moeten vier keer winnen en als je dan gelijkspeelt tegen Frankrijk heb je een goede kans", vertelt de beleidsbepaler in gesprek met NUsport. "Maar we staan er natuurlijk beroerd voor, dus hebben we een klein wondertje nodig. De spanning staat erop."

Van Breukelen nam twee maanden geleden na de 2-0 nederlaag die Oranje leed op bezoek bij Bulgarije afscheid van Danny Blind en stelde Dick Advocaat onlangs aan als diens vervanger. "Maar Advocaat kan het niet alleen en de spelers kunnen het ook niet alleen", vervolgt de oud-keeper. "Hopelijk kunnen Dick en de spelers een sfeer creëren waardoor we weer in de winning mood komen."

Het Nederlands elftal oefent eerst deze week nog vriendschappelijk tegen Marokko en Ivoorkust. Advocaat zal die wedstrijden aan zich voorbij moeten laten gaan, daar de oefenmeester nog verplichtingen heeft met zijn club Fenerbahçe. Volgens Van Breukelen wordt de visie van de toekomstige bondscoach echter alvast door assistent Fred Grim overgebracht op de spelersgroep. "Grim en Advocaat hebben dagelijks contact. De selectie heeft Dick in overleg met zijn assistenten bepaald en ook de wijze waarop we gaan spelen tegen Marokko en Ivoorkust."