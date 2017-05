Klaassen geïrriteerd: ‘Ik vind het klote om die vraag nu te krijgen, jammer'

De finale van de Europa League verliep voor Ajax behoorlijk teleurstellend. De Amsterdammers gingen in Stockholm vrij kansloos onderuit tegen Manchester United: 0-2. Aanvoerder Davy Klaassen beaamt tegenover RTL dat het er simpelweg niet in zat tegen the Red Devils.

“We waren gewoon niet goed vandaag. Tegen zo'n team is het dan wel moeilijk om toch te winnen. Maar ik denk dat we wel beter kunnen”, stelt de middenvelder van Ajax. “Je weet dat zij gewoon afwachten en elke bal naar voren schieten. Dan hebben ze twee mazzeltjes, dat is het verschil.”

Manchester United begon furieus aan de finale, terwijl Ajax wat nerveus oogde. “Ik weet niet of het nerveus was, maar het begin liep niet lekker. Zij wachten gewoon af op tien, twintig meter van de goal. Dat is niet echt makkelijk als je je dag niet hebt. Als je de kansen gaat bekijken van beide teams, zijn er weinig honderd procent kansen”, zegt Klaassen. “Naarmate de wedstrijd vordert gaan ze steeds meer achteruit.”

“Daar moet je doorheen spelen, maar wij waren gewoon niet goed genoeg. Dat komt deels ook door de tegenstander. Zij wisten precies wat we gingen doen. Klote natuurlijk”, aldus de Ajax-aanvoerder, die vervolgens ook nog een vraag kreeg over zijn toekomst. “Daar heb ik helemaal geen zin in nu. Het zou een beetje raar zijn als ik daar aan zou denken. Ik vind het klote om die vraag nu te krijgen. Ik vind dat jammer.”