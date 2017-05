FC Groningen neemt afscheid: ‘Het zal geen topclub meer zijn’

Hedwiges Maduro speelde zaterdag zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen. De verdedigende middenvelder kreeg in de winterstop al te horen dat hij transfervrij weg mocht en tegen AZ kwam hij dus voor het laatst in actie voor De Trots van het Noorden.

“Er zijn verschillende opties, binnen- en buitenland. Het is nog even kijken wat ik ga doen”, zei Maduro tegen FOX Sports. “Als ik naar het buitenland ga, zal het ook meer voor het leven er omheen zijn, dat zal geen topclub meer zijn. Als het het binnenland is, kijk je natuurlijk wel naar welke club het is, hoe er gevoetbald wordt.”

In dat geval hoopt de 32-jarige Maduro een club te vinden die bij hem ‘past’ en hij verzekert dat hij in ieder geval niet in de Jupiler League gaat spelen. "Ik ben 32, dit zal een van mijn laatste transfers worden, dus ik wil geen overhaaste beslissingen nemen. Het kan best een lastige keuze zijn.” Maduro speelde 43 officiële wedstrijden voor FC Groningen.