Ziyech: ‘Dit had ik nooit durven dromen, ik speel hier nog geen jaar’

Hakim Ziyech leek afgelopen zomer naar het buitenland te vertrekken, maar koos uiteindelijk toch voor een transfer naar Ajax. De van FC Twente overgekomen middenvelder deed in zijn eerste jaar in Amsterdam meteen tot het einde mee om de landstitel en het seizoen krijgt met de aanstaande finale van de Europa League tegen Manchester United nog een prachtig toetje.

“Het droomscenario? Winnen. Op welke manier dan ook. Sowieso is de finale spelen iets wat ik nooit had durven dromen. Nog geen jaar geleden tekende ik hier mijn contract. Bizar”, blikt hij terug op de officiële website van zijn club. Ziyech merkt wel dat de finale voor een andere sfeer zorgt bij Ajax: “We zijn allemaal nog gretiger dan normaal. De duels zijn feller en we doen er allemaal nog een tandje bij.”

De middenvelder maakte nog niet eerder een wedstrijd van dergelijke orde mee en is niet van plan om zich anders voor te gaan bereiden. Hij denkt echter wel dat de spanning toe zal nemen als de reis richting Stockholm eenmaal van start gaat: “Gelukkig ben je dan continu met elkaar en heb je daardoor ook genoeg afleiding. Dat is fijn, want dan krijgen de zenuwen niet de overhand.”