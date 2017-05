‘Feyenoord kan nog geen kwart van zijn salaris betalen’

Feyenoord weet na het binnenhalen van het kampioenschap dat men de groepsfase van de Champions League ingaat en Martin van Geel staat dus een drukke zomer te wachten. De technisch directeur zal de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst moeten versterken en onder anderen Jeremain Lens is in beeld.

Van Geel zou de aanvaller van Sunderland, die op huurbasis uitkomt voor Fenerbahçe, reeds hebben gepolst. Het Algemeen Dagblad vraagt zich echter af of de komst van de 32-voudig international van het Nederlands elftal ‘reëel’ is: “Sunderland zal hem onder de zes miljoen euro nooit van de hand doen en bovendien is het jaarsalaris van de aanvaller zo hoog dat Feyenoord daar nog niet eens een kwart van zou kunnen betalen”, valt er in de krant te lezen.

Algemeen directeur Eric Gudde erkent dat Feyenoord ‘creatief’ met zijn geld zal moeten omspringen: “We hebben afgelopen zomer Nicolai Jørgensen voor relatief weinig geld binnengehaald. Het is een schitterende uitdaging om zoiets nu weer te doen. Maar wel een zware uitdaging.” Naast Lens zijn ook namen als Sofyan Amrabat, Sam Larsson, Ridgeciano Haps, Ricky van Wolfswinkel, Jordy Clasie en Jean-Paul Boëtius reeds als potentiële versterkingen voor de kampioen genoemd.