‘Younes krijgt kans van Löw om zich te bewijzen bij ‘die Mannschaft’’

Het seizoen van Amin Younes lijkt in de zomer nog een mooi toetje te krijgen. De Telegraaf en verschillende Duitse media melden dinsdag namelijk dat de vleugelspeler Ajax door Joachim Löw wordt opgeroepen voor de Confederations Cup.

Wereldkampioen Duitsland speelt in dat voorproefje op het WK van 2018 in Rusland in ieder geval tegen Australië, Chili en Kameroen, waarbij het in de poule is ingedeeld. Löw is naar verluidt van plan om verschillende gelouterde internationals als Marco Reus rust te geven, waardoor de bondscoach uit is gekomen bij Younes.

De Ajacied wordt samen met een aantal talenten geselecteerd en krijgt een kans om zich te laten zien bij die Mannschaft. Younes onderscheidde zich dit seizoen vooral in Europees opzicht met belangrijke doelpunten tegen Olympique Lyon en Schalke 04. Op 24 mei staat nog de finale van de Europa League tegen Manchester United op het programma.