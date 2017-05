Ajax oogst lof in Engeland: ‘Een jong en dynamisch team, geweldig om te zien’

Ajax neemt het over ruim een week in de finale van de Europa League op tegen Manchester United. De Amsterdammers hebben indruk gemaakt in Engeland, maar men ziet wel dat het elftal van trainer Peter Bosz de nodige ervaring mist. “Het contrast tussen de beide ploegen is ook mooi om te zien”, zegt Rio Ferdinand tegenover BT Sport.

“Een erg jong en dynamisch team, maar zonder ervaring en daar tegenover Manchester United, een ervaren team waar veel geld voor betaald is”, zegt de oud-verdediger van the Red Devils. “Het is geweldig om te zien. Ajax heeft er altijd om bekend gestaan jonge spelers te implementeren in het eerste team. Ze geven hen de kans om uit te groeien tot sterren. We zagen het jaren geleden met spelers als Kluivert en Seedorf en de jongens die ze nu hebben zijn misschien nog niet op dat niveau, maar ze krijgen wel de kans en nu staan ze in een Europese finale.”

Owen Hargreaves, voormalig speler van Bayern München en Manchester United, ziet een psychologisch voordeel voor Ajax. “Die jonge spelers, die hebben nooit echt eerder gevoeld hoe het is om een wedstrijd als dit te spelen. Je benadert de wedstrijd met een andere mindset, want je wil jezelf nog bewijzen om naam te maken. De ervaren spelers gaan soms juist dingen denken zoals: Krijg ik nog wel een kans?”, aldus de oud-international van Engeland.