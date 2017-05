Van Hooijdonk benoemt Feyenoord-miskopen: ‘Helemaal niets aan gehad’

Een dag nadat Feyenoord de landstitel veiligstelde kijkt Pierre van Hooijdonk alweer vooruit naar volgend seizoen. De oud-spits meent dat de Rotterdammers er verstandig aan doen om de selectie aankomende zomer van een kwaliteitsinjectie te voorzien.

"Ik twijfel of ze opnieuw kampioen kunnen worden. Ze hebben het maximale gedaan. Hier zit geen rek meer in, dus moet je rek gaan halen", vertelt hij in gesprek met Voetbal International. "De zo geroemde bank moet grondig vernieuwd worden. Die is helemaal niet zo sterk gebleken. Daar zitten de dure krachten van Feyenoord. Je moet kijken of je daar nog iets voor kunt krijgen."

Van Hooijdonk doelt daarmee onder anderen op Marko Vejinovic en Renato Tapia. Het tweetal werd in de zomer van 2015 ingelijfd door Feyenoord. "Daar heb je helemaal niets aan gehad", is het oordeel van Pi-Air. "Je moet een nieuwe linksbuiten en een nieuwe linksback hebben. Terence Kongolo ga je in het Champions League-seizoen nodig hebben. Feyenoord moet ook een nieuwe middenvelder halen”, besluit hij.