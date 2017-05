‘Het heeft geen zin als ik een heel jaar op de bank ga zitten bij Feyenoord’

Warner Hahn haalde zondag opgelucht adem. De doelman dwarsboomde vorige week met Excelsior nog het kampioensfeest van Feyenoord, maar zag de club die hem dit seizoen verhuurt aan de Kralingers de landstitel op de laatste speeldag tegen Heracles Almelo alsnog veiligstellen.

"Excelsior is erin gebleven en dat Feyenoord kampioen is geworden, is natuurlijk geweldig. Leuk voor die jongens. Ik denk dat ze een groot feestje gaan vieren", vertelt Hahn aan het Algemeen Dagblad. De 24-jarige sluitpost zat Feyenoord vorige week nog dwars. "Dat was voor mij een lastige wedstrijd. Het was dubbel, ik wilde graag laten zien wat ik kan en dat heb ik gedaan. Voor die gasten van Feyenoord was het natuurlijk vervelend. Ik ben blij dat het op deze manier is afgelopen."

Hahn leed zondag zelf met Excelsior een 4-1 nederlaag tegen ADO Den Haag. Hij keert nu normaliter terug bij Feyenoord, maar erkent dat zijn toekomst in het ongewisse is. "Ik weet niet wat de club van plan is. Ik ben na mijn knieblessure teruggekomen op mijn niveau. Het belangrijkste is dat ik me kan blijven ontwikkelen. Als je dan weer een heel jaar op de bank moet zitten, heeft dat niet veel zin", aldus Hahn, wiens contract in De Kuip nog doorloopt tot medio 2019.